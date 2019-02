Das Gipfeltreffen der Volleyball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar zwischen dem gastgebenden TV Sebamed Bad Salzig und den LAF Sinzig ist den hohen Erwartungen mehr als gerecht geworden, hat den LAF Sinzig aber nicht den erhofften Erfolg gebracht. In der Partie in der Bopparder Großsporthalle setzte sich Tabellenführer Bad Salzig am Ende mit 3:1 (27:25, 21:25, 25:19, 25:21) durch und stieß damit das Tor zur Regionalliga weit auf. Die Sinziger müssen sich nun drei Spieltage vor Saisonende auf einen Dreikampf um Relegationsplatz zwei einstellen. Der ASV Landau, der TV Limbach und die LAF haben nun 29 Zähler auf dem Konto.

Beide Teams konnten den Gegner im Topspiel, das konstant Regionalliganiveau bot, überraschen. Die Gastgeber zogen ein personelles Ass aus dem Ärmel. Mit dem 42-jährigen Silvio Schultze konnte kurzfristig ein Akteur ...

Lesezeit für diesen Artikel (516 Wörter): 2 Minuten, 14 Sekunden

