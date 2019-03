Die Volleyballerinnen des FC Wierschem sind zum ersten Mal Meister in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Sie gewannen ihr Heimspiel gegen den TV Wiesbach in Mendig mit 3:1 (25:19, 24:26, 25:9, 25:9) und sind zwei Runden vor Schluss vom ASV Landau und TV Düppenweiler nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. „Das ist so geil“, sagte Libera Kimberly Löcher, auf dieser Position ebenfalls die Nummer eins der Liga. Und sprach ihren Teamkolleginnen bestimmt aus dem Herzen: „Heute wird gefeiert.“

Es war 17.33 Uhr am Sonntagnachmittag, da servierte Donna Sesterhenn nach 84 Minuten Nettospielzeit den letzten Aufschlag in der Mendiger Großsporthalle. Der scharfe Ball war – wie so viele der ...

