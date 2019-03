Da David Böhm im Sommer gen Breisgau zieht, um in Freiburg zu studieren, wird er dem heimischen Tischtennis-Oberligisten TV 1860 Nassau nicht mehr zur Verfügung stehen und fortan die kleine Kugel in der in der südbadischen Verbandsliga beheimateten Reserve des Regionalligisten FT Freiburg über das Netz befördern. Für Ersatz hat der emsige und gut vernetzte TVN-Macher Erwin Gabel bereits gesorgt. Vom Verbandsoberligisten SG Weißenthurm-Kettig kommt Nico Petersen an die Lahn.

Bei seinem Heimatverein spielt Petersen, der auch schon beim Nachwuchs des TTC Grenzau aktiv war, derzeit an Brett zwei und wird in Nassau im hinteren Paarkreuz Oberligaluft schnuppern. stn Foto: ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.