Die Zeit der ellenlangen Pausen zwischen den Spieltagen ist für den TuS Weitefeld-Langenbach in der Tischtennis-Oberliga Südwest endlich vorbei. Zum ersten Mal überhaupt in dieser Saison fühlt es sich für die Westerwälder in den kommenden Wochen nach einem regulären Spielbetrieb an, nachdem bis dato zum Teil vier-, fünfwöchige spielfreie Phasen die Runde prägten und es schwer machten, einen richtigen Rhythmus zu finden. Die Mannschaft störte das wenig. Sieben von elf Partien hat sie für sich entschieden, lediglich zwei Niederlagen stehen in der Bilanz. Von nun an steuert der TuS im Wochenrhythmus auf das Saisonende hin und eröffnet diese Serie mit zwei von vier Auswärtspartien am Stück beim TTC Oberwürzbach (Samstag, 17 Uhr) und dem TV Limbach (Sonntag, 11 Uhr).

Auf Yannick Schneider und Co. warten zwei Aufgaben, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten. Oberwürzbach ist mit erst einem Punkt Letzter und wird die Saison aller Voraussicht nach als Absteiger ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.