Alexandra Schumacher, Julia Schuh und Lisa Beyer erging es wie den meisten Spielerinnen, die Yuliya Simeonova-Schaar in der Tischtennis-Oberliga Südwest der Frauen gegenüberstehen. Alle drei Altenkirchenerinnen verloren in der Hinrunde glatt mit 0:3 gegen die 38-jährige Nummer eins der TSG Heidesheim. Die mehrfache bulgarische Meisterin vergangener Tage hat in dieser Saison zehn Einzel für die Rheinhessinnen absolviert, alle für sich entschieden und dabei eine herausragende Bilanz von 30:3 Sätzen vorzuweisen. Das ist ein Faustpfand, denn vier seiner fünf Saisonsiege holte der Tabellenfünfte (10:10 Punkte), wenn die ehemalige Frankenthaler Zweitligaspielerin zur Verfügung stand.

Somit ist es keine Schwarzmalerei, den Heidesheimerinnen auch am Sonntag, wenn sie ab 10 Uhr in der Sporthalle der Altenkirchener Pestalozzi-Grundschule zu Gast sind, für die Einzel, in denen Yuliya ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.