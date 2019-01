Hält die ASG Altenkirchen in der Tischtennis-Oberliga Südwest den Kontakt zur Tabellenspitze oder muss sich die Mannschaft aus der Kreisstadt vorerst mit dem grauen Mittelmaß zufriedengeben? Das bevorstehende Wochenende mit zwei Auswärtsspielen beim TTC Riedelberg (Samstag, 18 Uhr) und dem TTV Niederlinxweiler (Sonntag, 11 Uhr) wird für den Rangsechsten (6:4 Punkte), der drei Partien weniger absolviert hat als so manch anderer Klassenkonkurrent, ein richtungsweisendes. „Zwei Punkte wären wichtig. Sollten wir zweimal verlieren, gehe ich mit einem unguten Gefühl in die Rückrunde“, weiß auch Altenkirchens Nummer eins Alexandra Schumacher, was die Stunde geschlagen hat.

Die ASG-Spielerinnen können sich ziemlich genau darauf einstellen, was sie im Saarland (Niederlinxweiler) und in der Südwestpfalz unmittelbar vor der französischen Grenze (Riedelberg) erwartet. Der TTC und der TTV sind ...

