Zweieinhalb Stunden dauerte das Auswärtsspiel der ASG Altenkirchen am Samstagabend beim TTSV Saarlouis-Fraulautern in der Tischtennis-Oberliga Südwest der Frauen. Die meiste Zeit davon stand Lisa Beyer hinter der Platte. Wie lange genau, konnte die Jüngste im Quartett der Kreisstädterinnen nicht einschätzen, schmunzelte aber: „Lange genug. Ich hatte heute richtig Bock auf Fünf-Satz-Spiele.“ Sowohl im Doppel an der Seite von Katharina Demmer als auch in ihren drei Einzeln ging sie über die volle Distanz und behielt inklusive Doppel dreimal die Oberhand. Unter anderem holte sie den entscheidenden Punkt zum 8:4-Auswärtssieg, und das als Nummer drei immerhin gegen Tina Fehr, die für die in der Rückrunde kürzer tretende TTSV-Spitzenspielerin Judith Philippi auf Position eins gerückte Saarländerin. Fehr hatte zuvor in dieser Saison noch gegen keine Gegnerin aus dem unteren Paarkreuz verloren. Beyer behielt im fünften Durchgang die Nerven und entschied diesen mit 11:9 für sich. Den Druck minderte dabei auch das Wissen, dass Katharina Demmer parallel mit 2:0 Sätzen in Führung lag und ihr nicht mehr gewertetes Einzel wohl auch für sich entschieden hätte.

„Nach dem etwas unglücklichen 7:7 im Hinspiel wollten wir es diesmal besser machen“, erklärte Beyer, dass sie und ihre Mitstreiterinnen das erste Aufeinandertreffen mit dem TTSV noch in den Hinterköpfen ...

