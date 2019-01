Vier Gegner, die er aus dem Alltag in der Oberliga Südwest kennt, hat Nico Strasser bei der Tischtennis-Einzelmeisterschaft der Verbände Rheinland und Rheinhessen bezwungen, der fünfte erwies sich in Mülheim-Kärlich dann erwartungsgemäß allerdings als eine Nummer zu stark. Der Weitefelder konnte mit dem zweiten Platz in der Endabrechnung nach der Finalniederlage gegen Kevin Eckmann, die Nummer eins des VfR Simmern, aber zufrieden sein. „Auch wenn es im Vorfeld der Meisterschaft ein paar Absagen renommierter Spieler gegeben hatte, war es immer noch ein starkes Teilnehmerfeld. Mit meiner Leistung bin ich zufrieden. Der zweite Platz war bislang immerhin mein größter Erfolg“, resümiert Strasser, der trotzdem von einem kleinen Wermutstropfen spricht, denn: „Schade, dass sich nur der Erste für die deutsche Meisterschaft qualifiziert.“ Bei den Titelkämpfen in Wetzlar teilzunehmen, wäre für den Neunkirchener nicht nur beinahe ein Heimspiel, sondern auch ein echter Höhepunkt gewesen.

Nico Strasser freute sich über den größten Erfolg seiner bisherigen Laufbahn, haderte dann aber doch auch ein wenig damit, die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft in Wetzlar verpasst zu haben.

