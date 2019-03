Niederlagen sowohl gegen die Eins als auch die Zwei des Gegners kommen bei Alexandra Schumacher eher selten vor. Im Hinspiel der Tischtennis-Oberliga Südwest der Frauen gegen die DJK Heusweiler war das der Spitzenspielerin der ASG Altenkirchen zuletzt passiert. Ein Schicksal, das sich im Rückspiel am Samstagabend in Heusweiler wiederholte. „Sobald ich gegen bessere Spielerinnen die Chance bekomme, mich zu beweisen, verkrampfe ich“, haderte Schumacher nach der 4:8-Niederlage beim Tabellenzweiten, der durch den Sieg vorübergehend die TSG Zellertal von der Spitze verdrängt hat, mit sich selbst.

Allerdings spielten die Gastgeberinnen anders als in der Hinrunde im Westerwald diesmal in Bestbesetzung, was für Schumacher bedeutete, dass sie diesmal neben Sarah Badalouf und Sarah Schneider auch mit der ...