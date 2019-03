Wie auch schon in den vergangenen Jahren war der TTC Wirges erneut zu Besuch an der heimischen Theodor-Heuss-Grundschule, um dort die Tischtennis-Mini-Meisterschaften auszutragen.

Nach einem kurzen Aufwärmprogramm sowie einer Einführung in den Tischtennissport ging es auch schon in die Endrunde, welche erstmalig in Mannschaftsform ausgespielt wurde. Neben tischtennisspezifischen Übungen mussten die jeweiligen Teams ...