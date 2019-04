„Es war das erklärte Ziel, dass die Mannschaft aufsteigt und wir kommende Saison zwei Teams in der 2. Kreisklasse haben. Umso schöner ist es, dass es auch so souverän funktioniert hat“, freute sich Tischtennis-Abteilungsleiter Markus Ströher von den Sportfreunden Höhr-Grenzhausen und überraschte die fünfte Mannschaft beim letzten Spiel in Bad Ems mit „Aufsteiger-Shirts“.

Mit 20:0 Punkten drückten Claudia Ströher, Kai-Uwe Thormann, Christoph Wirz, Martin Stoffels und Guido van Gonnissen der 3. Kreisklasse ihren Stempel auf. Dabei schaffte Christoph Wirz das Kunststück, während der ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

E-Paper + Rhein-Zeitung.de 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.