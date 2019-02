Tradition ist ein Attribut, das sich nicht kaufen lässt. Gute Arbeit über Jahre und Jahrzehnte gilt als die Basis, um in seiner Sportart zu den Großen zu zählen. Der TTC Zugbrücke Grenzau und Borussia Düsseldorf sind im deutschen Tischtennis die Traditionsvereine schlechthin, wobei sie auch als Beispiel dafür dienen, dass Tradition kein Garant für dauerhaften Erfolg ist. Wenn die Mittel unvermindert fließen, was rund um den Bundesstützpunkt in Düsseldorf der Fall ist, mischt man weiter oben mit, wenn Abstriche gemacht werden müssen, was in Grenzau vernünftig erkannt wurde, ist man zwar weiter erstklassig, aber eben nicht mehr ganz oben. Eine Garantie dafür, dass Ober zwingend Unter schlägt, gibt es nicht, wofür das Duell der beiden Erzrivalen in der Hinrunde als Beispiel diente. Damals nutzte Grenzau die Gunst der Stunde und fertigte Düsseldorf mit 3:1 ab. Gegen eine Wiederholung hätten die Verantwortlichen aufseiten der Westerwälder nichts einzuwenden, wenn es am Sonntag ab 15 Uhr in der Zugbrückenhalle zur nächsten Auflage des Bundesliga-Klassikers kommt.

„Natürlich ist Düsseldorf Favorit“, sagt Grenzaus Präsident Frank Knopf. „Aber die Chance ist da.“ Vor allem die Kulisse soll den Grenzauern Ansporn sein, ans Limit zu gehen, so wie es ...

Lesezeit für diesen Artikel (410 Wörter): 1 Minute, 46 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.