In zwei Heimspielen haben die Tischtennisspieler des TTC Grün-Weiß Kirn die Möglichkeit, sich weiter von der Gefahrenzone in der Verbandsoberliga abzusetzen. Am heutigen Samstag, 18 Uhr, erwarten sie die SF Nistertal, am Sonntag, 10 Uhr, der TTC Wirges. „Gegen Nistertal wird es schwer, aber es ist das leichtere der beiden Spiele“, sagt der Kirner Teamsprecher Michael Werle. „Wenn alles gut läuft und wir unsere Leistung abrufen, können wir die Punkte in Kirn behalten.“ Die Anspruchsvollere Aufgabe wartet am Sonntag. Schon in Wirges verloren die Grün-Weißen mit 2:9 deutlich. Doch Werle hofft auf den Heimvorteil. „Wenn wir ein Pünktchen holen könnten, wären wir schon glücklich“, sagt der Teamsprecher.

Die Gastgeber können in Bestbesetzung antreten und haben sogar Variationsmöglichkeiten. Michael Adam steht zur Verfügung und wird wohl auch in den kommenden Begegnungen wieder regelmäßig zum Einsatz kommen. „Das ist ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.