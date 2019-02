Die Tischtennisspieler der SG Frei-Laubersheim/ Hackenheim/Winzenheim erwarten am heutigen Samstag um 12 Uhr den TTC Grenzau II und um 16 Uhr den FSV Mainz 05 III. Beide Partien wurden kurzfristig um zwei Stunden vorverlegt. In der Hinrunde holte die SG drei Punkte gegen diese Gegner. Es wird schwer, diese Ausbeute zu wiederholen. Denn den letzten Punkt ließ der ungeschlagene Spitzenreiter aus Grenzau beim 8:8 gegen die Frei-Laubersheimer liegen. Der Aufsteiger aus Mainz hat in der Rückrunde noch keinen Zähler abgegeben und ist seit acht Partien ungeschlagen. „Wir treffen auf Mannschaften, die gerade einen guten Lauf haben“, stellt SG-Sprecher Holger Schwierz fest. Im Hinspiel verzichteten die Grenzauer auf Jörg Schlichter, ihre Nummer eins. Fehlt der ehemalige Erstliga-Spieler erneut, sind die Frei-Laubersheimer nicht chancenlos. „Ich würde es als Respekt gegenüber unserer Spielstärke ansehen, wenn der TTC mit Schlichter antreten würde“, sagt Schwierz. Andererseits haben die Grenzauer bereits sechs Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten und sind deshalb nicht zwingend auf einen Sieg in Winzenheim angewiesen.

In der zweiten Partie müssen die Frei-Laubersheimer auf Florian Faber und Maciek Cieslik verzichten. Das schmälert die Aussichten auf einer Wiederholung des 9:7-Hinspielsieges. „Das sieht denkbar schlecht für uns aus“, ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.