Beim Vorgabeturnier des TTC Grün-Weiß Kirn ist nicht nur eine hohe Qualität am Tisch gefragt, sondern auch eine ausgeprägte Kondition. Um 14 Uhr starteten die Gruppenspiele, auf die die K.-o.-Phase folgte. Um 0.50 Uhr startete so erst das Finale, in dem sich Maximilian Reinert vom TTF Konz durchsetzte. Für ihn war es der zweite Triumph bei der Tischtennis-Traditionsveranstaltung in der Kyrau-Halle.

Im Finale erlebten die Zuschauer, die zu später Stunde ausgeharrt hatten, den gesamten Reiz eines Vorgabeturniers. Aufgrund der geringeren Spielstärke begann Reinerts Konkurrent Roland Pulcher vom TTC Düren jeden Satz ...

Lesezeit für diesen Artikel (454 Wörter): 1 Minute, 58 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.