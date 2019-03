Ohne ihre Stammspieler Max Haberscheidt, Lukas Gord und Oliver Renner verlor die zweite Mannschaft der SG Frei-Laubersheim/ Hackenheim/Winzenheim beim RSV Klein-Winternheim II mit 4:9. „Wegen der krankheitsbedingten Ausfälle waren wir klarer Außenseiter“, sagte Heinz Marzell. „Die Niederlage geht so in Ordnung.“ Der Spielführer selbst steuerte zwei Siege bei. Einen dritten Punkt in den Einzeln erkämpfte Dario Stenzhorn. Im Doppel waren lediglich Gres/Stenzhorn erfolgreich.

Bad Sobernheimer verlieren Verfolgerduell2. Rheinlandliga. Die TTF Bad Sobernheim verloren an heimischen Tischen das Verfolgerduell gegen den TTC Schwirzheim mit 4:9, behauptete aber den zweiten Tabellenplatz. Einen besseren Start ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.