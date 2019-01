In der Tischtennis-Bezirksliga startete die zweite Mannschaft der TuS Waldböckelheim mit einer 7:9-Niederlage beim VfL Bad Kreuznach/Rüdesheim in die Rückrunde. Durch den Sieg des VfL tauschten die beiden Mannschaften die Tabellenplätze. Die Bad Kreuznacher liegen mit einem Spiel mehr und einem besseren Spielverhältnis nun hinter Spitzenreiter TuS Rheinböllen auf Rang zwei.

Bei den Waldböckelheimern trugen sich in den Einzeln Michael Altmoos, Oliver Scheib (2), Eckhard Wohlleben, Dominik Schlarb und David Partenheimer in die Punkteliste ein. In den Anfangsdoppeln wusste lediglich das ...