Die TTG Bingen/Münster-Sarmsheim muss sich für die kommende Bundesliga-Saison nach mindestens einer neuen Spielerin umschauen. Vor dem Heimspiel am Sonntag, 14 Uhr, gegen den SV Böblingen erreichte die TTG die Nachricht, dass Marie Migot und Lily Zhang sie nach dieser Runde verlassen. „Es kam überraschend“, sagte Vereinsvorsitzender Joachim Lautebach. „Grund für die Wechsel sind Verbandsinteressen. Beide wären gerne bei uns geblieben.“ Der französische Nationaltrainer dringt darauf, dass die Olympia-Kandidaten in der heimischen Liga spielen. Migot konnte sich dieser Anordnung nicht widersetzen. Zhang, die in Bingen nur als Stand-by-Spielerin gemeldet war, zuletzt aber regelmäßig zum Einsatz kam, wechselt innerhalb der Bundesliga zur DJK Kolbermoor. „Da steckt der amerikanische Verband dahinter“, sagt Lautebach. „Vielleicht ging es auch um finanzielle Interessen.“ Chantal Mantz, Wan Yuan und Giorgia Piccolin bleiben der TTG auch in der kommenden Runde treu.

Für die Partie gegen das Team aus Böblinger stehen alle fünf Spielerinnen zur Verfügung. Wer aussetzt, werden die Binger kurzfristig entscheiden. „Wir wollen das Spiel gewinnen, um unsere Position zu ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.