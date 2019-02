Ohne Giorgia Piccolin treten die Tischtennisspielerinnen der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim am Sonntag, 14.30 Uhr, in der Bundesliga bei der TTK Anröchte, ihrem unteren Tabellennachbarn, an. Die Verletzung der Italienerin hat sich als Teilanriss einer Armsehne herausgestellt. Doch Glück im Unglück: als Ersatz steht Lily Zhang zur Verfügung. Durch den Einsatz der US-Amerikanerin auf Position eins wird das Binger Team eher noch einen Tick stärker. „Wir wollen schon gewinnen, um unseren vierten Platz zu festigen“, sagt TTG-Vorsitzender Joachim Lautebach. „Das wäre in den Play-offs für uns von Vorteil.“ Die Binger Frauen hätten im Viertelfinale in einem möglichen Entscheidungsspiel gegen den Fünften dann Heimrecht.

Beim 6:4-Hinspielsieg der TTG fehlte beim Team aus Anröchte Jing Tian-Zörner. Auch in den zurückliegenden zwei Partien war die Nummer drei des TTK nicht dabei. „Wenn Anröchte in Bestbesetzung antritt, ...

