Diesmal hat der TTC Karla es geschafft. Am Samstagnachmittag hat es in der Mehrzweckhalle Lantershofen im Tischtennis-Bezirksligaduell mit der TSG Urbach-Dernbach einen hart erkämpften 9:6-Erfolg gegeben. Das Hinspiel hatte unentschieden geendet. Mit nunmehr 13:7 Zählern haben sich die Grafschafter auf den vierten Tabellenplatz vorgeschoben. „Diesmal hat es gereicht – aber es war sehr eng“, meinte Karla-Sprecher Karl-Heinz Mombauer mit Blick auf das 8:8 aus der Vorrunde. Die Grafschafter legten ein Blitzstart hin, gewannen alle drei Doppel und lagen schnell mit 4:0 in Führung. Später stand es in Lantershofen aber trotzdem 6:6. Die Grundlage zum Erfolg legte vor allen Dingen das untere Paarkreuz. Marco Zabbei und Nachwuchsmann Justus Ulrich erreichten eine blitzsaubere 4:0-Bilanz. Die weiteren Einzelzähler gingen auf das Konto von Stefan Ockenfels und Dominik Wamig.

Eine etwas unglückliche und sehr knappe 7:9-Niederlage gab es dagegen für den TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler gegen den Tabellenzweiten Eintracht Mendig. Stark spielten aufseiten der Kreisstädter Michael Kossytorz und Raphael Koll ...

