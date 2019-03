Die SG Sinzig/Ehlingen hat in der Tischtennis- Rheinlandliga in der Jahnhalle überraschend mit 3:9 gegen die TTF Konz verloren. Die Konzer Mannschaftsaufstellung entpuppte sich erneut als Wundertüte – allerdings mit negativen Folgen für die Sinziger. „Das war die stärkste Mannschaft, die Konz in dieser Saison an die Tische gebracht hat“, meint Mannschaftsführer Philipp Guse. Gegen den starken Gegner fanden die Sinziger trotz guter Zuschauer-Unterstützung nie so richtig ins Spiel. „Das war alles sehr ärgerlich, aber der Konzer Sieg geht auch in der Höhe letztlich in Ordnung“, so Guse auch mit Blick auf Kantenbälle, Netzroller und reichlich vertanen Chancen aufseiten der Gastgeber. Zwar gewannen Nils Damke und Christian Ehlers ihr Anfangsdoppel, aber Henrik Euteneuer und Marcel Hippchen brachten ihr Spiel trotz einer 10:6-Führung im fünften Satz nicht durch und verloren mit 11:13, 11:13 und 10:12. So knapp gaben die Sinziger in den entscheidenden Phasen eine ganze Reihe von Sätzen ab. Durch die klare Niederlage ist Sinzig mit 17:11 Zählern auf den dritten Tabellenplatz abgerutscht.

In der Bezirksliga gab es für alle drei Ahrkreis-Vertreter Niederlagen. So unterlag TTC Karla in der Mehrzweckhalle Lantershofen mit 3:9 gegen Primus Eintracht Mendig. „Das Team hat das Machbare gespielt, ...

Lesezeit für diesen Artikel (331 Wörter): 1 Minute, 26 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.