Die SG Sinzig/Ehlingen und die Frauen des TTC Karla haben am Wochenende in ihren Tischtennis-Rheinlandligen spielfrei. An die Tische muss in der Bezirksliga der TTC Karla am Samstag (18 Uhr) beim TTC Olympia Koblenz. „Im Normalfall wären wir da leichter Favorit“, so Karla-Sprecher Karl-Heinz Mombauer. Doch am Samstag muss Karla gleich mit doppeltem Ersatz an der Mosel agieren. Denn das komplette untere Paarkreuz mit Justus Ulrich und Marco Zabbei steht nicht zur Verfügung. Ins Team rücken wird Frank Powelz, zudem hoffen die Grafschafter auf einen Einsatz von Christian Drescher.

In der 2. Bezirksliga stehen zwei Derbys auf dem Plan. Am Samstag (18 Uhr) erwartet die TTG Kalenborn/Altenahr in der Altenburger Sporthalle den TuWi Adenau zum Oberahr-Derby. In Adenau geht ...

