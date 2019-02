Die „AK ladies open“ werden bei der Siegerehrung nach dem Einzelfinale bei ihrer inzwischen sechsten Auflage ihre sechste unterschiedliche Siegerin sehen. Mit der Niederländerin Bibiane Schoofs, die im Jahr 2017 als Qualifikantin beim Frauentennis-Weltranglistenturnier auf der Altenkirchener Glockenspitze triumphierte, zog am Dienstag kurz vor der „Deadline“ die einzige vorgemeldete Ex-Siegerin zurück, sodass die Bahn frei ist für eine Novizin. Dass in den letzten Stunden, in denen die Möglichkeit besteht, sich aus einem Feld zurückzuziehen, viel Bewegung in einer Meldeliste herrscht, ist im internationalen Tenniszirkus Alltag. „Die Spielerinnen melden sich immer für mehrere Parallelturniere an und wägen dann ab, wo sie die besten Aussichten haben weit zu kommen“, erklärt Turnierdirektor Razvan Mihai. Natürlich hätte der in Wissen lebende Tennislehrer Spielerinnen wie Bibiane Schoofs, Oceane Dodin oder Barbora Krejcikova gerne in Altenkirchen gesehen. Aber es überwiegt dann doch deutlich die Freude über diejenigen, die vom 18. bis 24. Februar im SRS-Sportpark auf den drei Courts stehen: „Wir haben ein sehr gutes Feld. Man muss sich den Turnierkalender etwas genauer ansehen: In der dritten Februarwoche gibt es neben den AK ladies open noch die drei weiteren 25.000-Dollar-Turniere in Glasgow, Kyoto und Rancho Santa Fe, das 250.000er-Turnier in Budapest und das Zwei-Millionen-Turnier in Dubai. Wenn man dann sieht, dass die Nummer 174 der Weltrangliste nach Altenkirchen kommt, ist das überragend. Die Namen garantieren, dass die AK ladies open wieder ein großartiges internationales Event präsentieren.“

Im Quervergleich mit Glasgow, Kyoto und Rancho Santa Fe besteht im Hinblick auf die Weltranglistenplätze der Hauptfeld-Spielerinnen kein großer Unterschied. Mihai: „Ich glaube, dass unser Feld ausgeglichener ist.“ In Altenkirchen ...

