Für Kaspar Mathes hat es nicht ganz gereicht. Das Tennistalent des TC Blau-Weiß Bad Kreuznach verlor bei den Hallenmeisterschaften des Nachwuchses von Rheinland-Pfalz das Finale der Altersklasse U12 gegen Maximilian Markov vom TC Boehringer Ingelheim mit 3:6 und 3:6. Mathes war an Position eins gesetzt gewesen, war somit Favorit auf den Turniersieg. Zudem hatte er ein Heimspiel. Die Titelkämpfe wurden in der Bad Kreuznacher Schmiedekamp-Halle und in Norheim ausgetragen. In den Runden zuvor war der Bad Kreuznacher seiner Rolle auch gerecht geworden. Auf seinem Weg ins Endspiel hatte Mathes in drei Partien keinen Satz und nur sechs Spiele abgegeben. „Kaspar war nach dem Finale sehr geknickt“, berichtete Anton Haaf, der Sportliche Leiter und Cheftrainer des TC Blau-Weiß. „Die Begegnung war auf hohem Niveau, aber Kaspar hat nicht sein bestes Tennis gespielt.“ Vermutlich hatte sich Mathes selbst zu stark unter Druck gesetzt. Der Sieg wäre möglich gewesen, davon war Haaf überzeugt.

Auch Mathes Vereinskollege Julian Franzmann konnte seine Setzung nicht ganz bestätigen. In der U14-Klasse war er auf Position vier gelistet gewesen. Franzmann verpasste das Halbfinale durch eine knappe 3:6-, 5:7-Niederlage ...

