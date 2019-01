In vier Tagen ist es so weit: Dann wird in der Koblenzer CGM Arena sieben Tage lang hochklassiges Tennis gespielt. Von Montag bis Sonntag, 14. bis 20. Januar, steigt zum dritten Mal das ATP-Challenger-Turnier Koblenz Open – präsentiert von unserer Zeitung – auf dem Oberwerth. Es geht um 46 600 Euro Preisgeld und um viele Weltranglistenpunkte. Der Sieger erhält 80 Punkte, das ist vergleichbar mit dem Einzug in die dritte Runde eines Grand-Slam-Turniers wie die Australian Open oder Wimbledon, wo man 90 Punkte bekommt.

Dafür, dass in Koblenz Tennis der Extraklasse präsentiert wird, ist Heiko Hampl hauptverantwortlich. Der Geschäftsführer der Sportsbruder Unternehmergesellschaft aus Marburg hat das ATP-Turnier 2017 zum ersten Mal veranstaltet und freut ...

Lesezeit für diesen Artikel (704 Wörter): 3 Minuten, 03 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.