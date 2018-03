Die Koblenz Open gehen auf die Zielgerade, am Sonntag stehen die Sieger des ATP-Challenger-Turniers fest. Der Finalbeginn im Einzel ist für 14 Uhr terminiert, zuvor geht es ab 12 Uhr um den Titel im Doppel. Am heutigen Samstag spielen die Doppel und die vier Einzel-Halbfinalisten ab 12 Uhr in der CGM Arena auf dem Oberwerth um den Einzug ins Endspiel des mit insgesamt 43 000 Euro Preisgeld dotierten Turniers.

Für Benjamin Hassan geht es nun zum Davis Cup

Benjamin Hassan und Jan Choinski haben mit der Titelvergabe nichts mehr zu tun, die Lokalmatadore verpassten den Einzug ins Einzel-Viertelfinale nur knapp. Während der Münstermaifelder Choinski nach seiner vermeidbaren Drei-Satz-Niederlage gegen den Ägypter Mohamed Safwat bitter enttäuscht in den Katakomben der Arena kauerte, nahm Hassan sein Ausscheiden im Duell mit Kenny de Schepper zu später Stunde lockerer. Der Neuwieder hatte seinem acht Jahre älteren Kontrahenten in rund zwei Stunden alles abverlangt, der routinierte 2,03-Meter-Mann aus Frankreich war nach seinem hart erkämpften Drei-Satz-Erfolg dementsprechend beeindruckt. „Benny ist ein Superspieler, er hat sich wahnsinnig schnell entwickelt“, sagte der 30-jährige de Schepper, der Hassan vor einem halben Jahr bei einem Turnier auf Teppichbelag noch im Schnelldurchgang 6:1 und 6:2 abgefertigt hatte. „Das war heute ein ganz anderes Spiel. Ich musste vor diesem tollen Publikum wirklich alles geben, um ihn zu schlagen.“

Hassan hatte nach gewonnenem Tiebreak einen Durchhänger, Durchgang zwei ging mit 6:1 an den aufschlagstarken und auch von der Grundlinie im gesamten Match sehr solide spielenden Franzosen. Im dritten Satz ging es lange hin und her, ein überhastet verschlagener Volley und ein vermeidbarer Vorhandfehler Hassans besiegelten die 7:6, 1:6, 4:6-Niederlage des Neuwieders, der seiner vergebenen Chance dann doch ein wenig nachtrauerte: „Ich war nicht so gut drauf wie bei meinem Sieg in der ersten Runde gegen Ernests Gulbis. Ich habe zu viele leichte Fehler gemacht, mich aber ins Spiel reingekämpft. Am Ende hat es nicht ganz gereicht, aber man spielt auch immer nur so gut, wie es der Gegner zulässt. Und Kenny hat sehr gut gespielt.“

Das enorme Potenzial des Spätstarters aus Neuwied – Hassan trainiert und spielt erst seit rund einem halben Jahr unter Profibedingungen – ist jedenfalls nicht nur den Zuschauern in Koblenz aufgefallen. Anfang Februar tritt der 22-Jährige mit der Davis-Cup-Mannschaft des Libanon in Beirut gegen Taiwan an. „Die Funktionäre des libanesischen Tennisverbandes haben mich schon im letzten Jahr kontaktiert. Sie haben mich dann eingeladen und waren von mir überzeugt. Das wird bestimmt eine coole Sache und eine echte Erfahrung in Sachen Teamsport. Davis Cup spielt ja nun auch nicht jeder. Das Spiel will ich auf jeden Fall gewinnen“, sagt Hassan, der neben der deutschen auch die libanesische Staatsbürgerschaft besitzt.

Benjamin Hassans Vater Zaki Hassan, selbst ein erfolgreicher Tennisspieler, ist mit der sportlichen Entwicklung jedenfalls einverstanden: „Ich habe Bennys außergewöhnliches Talent sehr früh erkannt. Aber ich konnte und wollte ihn als Vater nicht zu etwas zwingen, was er nicht wollte. Jetzt will er – und das ist immer noch früh genug. Benny ist erst 22, in den nächsten Jahren kann er, wenn er so weitermacht, viele Spieler schlagen, die jetzt in der Rangliste noch weit vor ihm stehen.“ Aktuell ist Hassan, der von seinem Vater trainiert wird, in der Weltrangliste noch auf Position 529 notiert, schon in der kommenden Woche geht es nach dem unerwarteten Einzug ins Achtelfinale des ATP-Challenger-Turniers in Koblenz einige Positionen nach oben.

„Ich versuche es jetzt so lange als Profi, wie es mir Spaß macht. Das Studium in Koblenz habe ich erst einmal auf Eis gelegt und nehme es später wieder auf. In diesem Jahr will ich unter die Top 300“, sagt Hassan. „In der nächsten Zeit spiele ich viele Turniere, weil ich keine Punkte zu verteidigen habe und damit viele Plätze noch oben kommen kann.“

Dass eine Karriere als Berufsspieler steinig ist, weiß der Neuwieder nur zu gut: „Vom Verband gibt es keine finanzielle Unterstützung, ich war ja auch nie Kaderspieler. Und die Sponsorensuche ist im Tennis nicht so einfach wie im Mannschaftssport.“ So werden es für Benjamin Hassan in nächster Zeit vor allem Turniere in Europa sein, teure Trips nach Übersee könnten die finanziellen Möglichkeiten des Spätstarters schnell überfordern: „Aber schon die Teilnahme am Davis Cup bringt ja etwas Geld. Ich gehe die ganze Sache sehr optimistisch an.“

Von unserem Redakteur

Martin Wiech