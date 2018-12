Heiko Hampl hat seinen Augen kaum getraut. Der Turnierdirektor der Koblenz Open sah auf der Meldeliste Ugo Humbert, die Nummer 84 der Tennis-Weltrangliste. „Das ist wirklich ungewöhnlich“, sagt Hampl, und wenn Humbert wirklich zum ATP-Challenger-Turnier, das vom 14. bis zum 20. Januar in der Koblenzer CGM Arena über die Bühne geht und von unserer Zeitung präsentiert wird, kommt, dann, so Hampl, „würde er uns sehr gut zu Gesicht stehen“. Schließlich hat der 20-jährige Franzose zuletzt „unfassbar gut gespielt und in vier Monaten fast 600 Punkte gemacht“.

Ugo Humbert gewann im vergangenen halben Jahr die ATP-Turniere France F12, Segovia Challenger, Ortisei Challenger und Andria Challenger und katapultierte sich vom 290. auf den 84. Platz der Weltrangliste. „Er ...

Lesezeit für diesen Artikel (611 Wörter): 2 Minuten, 39 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.