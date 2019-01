Ein Wunsch ist für Heiko Hampl bei der dritten Auflage der Koblenz Open voll in Erfüllung gegangen, ein anderer nicht ganz. Das Endspiel des von unserer Zeitung präsentierten Tennis-Challenger-Turniers hat sich am Sonntag nicht nur zur Freude des Turnierdirektors deutlich länger und auch spannender gestaltet als im Vorjahr, als nach nur 47 Minuten alles vorbei war. Erst nach 2:02 abwechslungsreichen Stunden stand diesmal der Sieger fest. Und den hatte zu Beginn der Turnierwoche nun wirklich niemand auf der Rechnung gehabt: Gianluca Mager. Der ungesetzte 24-jährige Italiener, Nummer 275 der Weltrangliste, bezwang vor rund 1500 Zuschauern in der CGM Arena auf dem Oberwerth den Spanier Roberto Ortega-Olmedo in drei spannenden Sätzen mit 2:6, 7:6 und 6:2. Sein Lohn dafür: 6190 Euro Preisgeld und 80 Punkte für die Weltrangliste.

Insgesamt haben sich an den sieben Turniertagen rund 9700 bis 10.000 Zuschauer, so eine erste Schätzung von Hampl, die Spiele bei diesem weltweit einzigen Challenger-Turnier zu dieser Jahreszeit angesehen, womit ...

Lesezeit für diesen Artikel (788 Wörter): 3 Minuten, 25 Sekunden

