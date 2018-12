Der sportliche Tennishöhepunkt in Koblenz rückt näher: Vom 14. bis zum 20. Januar werden die Koblenz Open, präsentiert von unserer Zeitung, zum dritten Mal als ATP-Challenger-Turnier mit 46.600 Euro Preisgeld ausgetragen. In diesem Jahr kamen in die CGM Arena auf dem Oberwerth 10 900 Besucher zum Turnier, was es weltweit zur Nummer drei in seiner Kategorie macht. Lediglich im japanischen Kobe und im französischen Quimper waren mehr Zuschauer bei einer Veranstaltung dieser Art. Kann Anfang des Jahres die Zuschauerzahl auf dem Oberwerth noch einmal verbessert werden? Jedenfalls wird den Zuschauern in Koblenz einmal mehr Tennis auf hohem Niveau geboten. Mitspielen wird diesmal Dustin Brown. Der deutsche Tennisspieler mit jamaikanischen Wurzeln ist in der Weltrangliste zwar auf den 247. Rang abgerutscht (beste Platzierung war Nummer 78 im Jahr 2014), aber die Koblenzer freut's. Denn damit kann Brown nicht wie im vergangenen Januar die Qualifikation bei den Australian Open spielen – und kommt nach Koblenz.

Natürlich darf bei der dritten Auflage auch Benjamin Hassan nicht fehlen. Der Lokalmatador aus Neuwied begeisterte mit seinen starken Auftritten bei der Premiere und auch bei der zweiten Auflage das ...

Lesezeit für diesen Artikel (451 Wörter): 1 Minute, 57 Sekunden

