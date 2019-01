Letzter Auftritt im Trikot der LG Einrich: beim 40. Spiridon Mainova Silvesterlauf in Frankfurt waren sechs Ausdauersportler der LG Einrich unter den 2348 Startern. Für ein Glanzlicht sorgte Finn Wöll, der trotz Trainingsrückstands über die 10 Kilometer lange Strecke in 42:35 Minuten den zweiten Platz der Altersklasse U 16 belegte. Sein Bruder Joshua lief die beste Zeit aller Starter der LG Einrich an diesem Tag und wurde in 40:41 Minuten Siebter der Altersklasse U 20. Respektable 46:12 Minuten lief Thomas Burgard und wurde damit unter den 2348 Startern 438. (Platz 54 in der Altersklasse M 50). Manfred Nau absolvierte die Strecke rund um die Commerzbank-Arena in 53:33 Minuten und wurde damit 907. (66. der Altersklasse M 55).

Melanie Schönbach lief in ihrem ersten und gleichzeitig letzten Rennen für die zum Jahresende aufgelöste LG Einrich (wir berichteten) 51:59 Minuten, was bei den Frauen Rang 170 und in der ...

