Alle vier Jahre kommt der Leichtathletikverband Rheinland (LVR) zusammen, um seinen ordentlichen Verbandstag durchzuführen. Zum 70-jährigen Jubiläum des LVR könnte die Ausgabe in Bad Ems möglicherweise die letzte ihrer Art gewesen sein. Schließlich wird angestrebt, mittelfristig eine Fusion mit den Verbänden Rheinhessen und Pfalz einzugehen. Wie auch immer die Zukunft aussieht, so wurde im Rahmen der Zusammenkunft in Bad Ems klar, dass das neue, alte Präsidium gestärkt und mit dem Vertrauen seiner Mitgliedsvereine im Rücken die nächsten Schritte begehen kann.

15 Tagesordnungspunkte umfasste der offizielle Teil der Veranstaltung. In rekordverdächtigen 45 Minuten schafften es das Präsidium und die stimmberechtigten Besucher, dieses Prozedere doch recht zügig abzuarbeiten. „Wir Leichtathleten sind ja ...

Lesezeit für diesen Artikel (384 Wörter): 1 Minute, 40 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.