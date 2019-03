Bei den Rheinland-Straßenlaufmeisterschaften in Niederfischbach kam Annalena Noll (W 14) vom TV Bad Ems bei guten Wetterbedingungen nach 5 Kilometern in 20:21 Minuten nicht nur als erste Läuferin ins Ziel, sondern stellte damit auch eine Kreisbestleistung auf. Eine starke Verbesserung gelang auch Lana Normann, die nach 21:17 Minuten als Dritte das Ziel erreichte. Die in der W 14 hoch startende 13-jährige Melina Müller benötigte 26:42 Minuten.

Somit gewann das TVBE-Trio mit 1:08:20 Stunden den Mannschaftstitel der Jugend U 16. Der 13-jährige Miko Dan Fries verbesserte in der M 14 seine Zeit über 5 Kilometer auf 21:35 Minuten, was ...

