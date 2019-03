Titelverteidigerin Nicole Hörl (Diezer TSK Oranien) konnte bei den deutschen Senioren-Hallenmeisterschaften in Halle an der Saale im Gehen über 3000 Meter der Klasse W 45 zwar ihren Titel nicht verteidigen, denn seit diesem Jahr gehören die drei Jahre jüngeren und leistungsstarken Zwillingsschwestern Brit Schröter und Bianca Schenker von der LG Vogtland ebenfalls ihrer Altersklasse an. Beide gehen ein Tempo, mit dem Nicole Hörl nicht mithalten kann. Da die weiteren Konkurrentinnen auch anderer Altersklassen schwächer waren, war Hörl fast während des gesamten Rennens auf sich allein gestellt.

Die im Trikot des Diezer TSK- Oranien startende Hörl ging in 5:24 Minuten den ersten Kilometer sehr flott, ließ dann auf den folgenden fünf Runden etwas nach (5:38) und ging ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.