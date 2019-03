Die rührige Helferschar der gastgebenden LG Esterau ist es durchaus gewohnt, dass bei ihrem Crosslauf „Rund um den Herthasee“ (wir berichteten bereits ausführlich) das Wetter nicht immer mitspielt. Der Dauerregen der Vortage hatte vor der neuerlichen Auflage die Wege um den See sowie durch Wald und Flur ohnehin schon aufgeweicht, und zu Beginn der Läufe um 11 Uhr goss es nicht nur in der Esterau in Strömen. Und dennoch hatten sich rund 230 Läufer im Alter 6 bis 81 Jahre zur traditionellen Veranstaltung eingefunden, um allen Witterungsunbilden zu trotzen und das vielfach auch noch mit großem Spaß. Im Mittelpunkt standen unter anderem die Kämpfe um die Kreismeisterschaften, zu denen rund 200 Teilnehmer ihre Meldung abgegeben hatten. Auf dem Foto sind die Mädchen U 12 zu sehen, die soeben auf ihre 1100 Meter lange Runde geschickt wurden. Einen Auszug aus der Ergebnisliste des Crosslaufs „Rund um den Herthasee“ lesen Sie auf dieser Seite. ws

Ergebnisse 8280 MeterFrauen: 1. und damit Kreismeisterin Benita Blöcher (Diezer TSK Oranien) 37:59; 2. Steffi Urbach (Bike Team Waldzecken) 45:24. W 35: Kreismeisterin Melanie Schönbach (TuS Katzenelnbogen-Klingelbach) 45:37. W 40: 1. und ...

Lesezeit für diesen Artikel (1119 Wörter): 4 Minuten, 51 Sekunden

