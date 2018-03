Beste Hunsrücker Läuferin lebt vegan und räumt mit Vorurteilen auf

Aus unserem Archiv

Simmern

Beim Silvesterlauf in Waldböckelheim war die Neuerkircherin Sabine Rech wie so oft bei Läufen in der Region und darüber hinaus schnellste Frau (wir berichteten), nur vier Männer waren schneller als Rech. Für das neue Jahr hat sich die seit Jahren beste Hunsrücker Ausdauerathletin einiges vorgenommen – und das ohne tierische Nahrung.