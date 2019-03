Beim Bienwald-Marathon in Kandel kamen 485 Läufer ins Ziel, darunter auch einige Westerwälder Marathonis, die auf der flachen, asphaltierten Strecke Wind und Wetter trotzten.

Petra Friedrich (Team Kern-Haus RSG Montabaur) lieferte in der Seniorenklasse W 35 ein starkes Rennen über die Marathondistanz ab und wurde in 3:22:49 Stunden Zweite in ihrer Altersklasse. In ihrem gut ...