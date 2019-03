Seit gut zwei Jahren lebt Ahferom Teame in Deutschland und hat seitdem die rheinländische Langstreckenszene ganz schön aufgemischt. Der junge Flüchtling aus Eritrea gewann als unbekannter Newcomer im vergangenen Jahr unter anderem den Wissener Jahrmarktslauf, den Raiffeisenlauf des TuS Horhausen, den Malberglauf in Waldbreitbach und nicht zuletzt in Niederfischbach die Rheinlandmeisterschaft im Straßenlauf über zehn Kilometer. Das Trikot, in dem Teame läuft, ist inzwischen ein anderes. Er wechselte im Winter vom SSV Almersbach-Fluterschen zur LG Rhein-Wied, die Ambitionen dürften allerdings die gleichen sein, wenn er am Samstag in seinem ersten Aktivenjahr in Niederfischbach antritt, um seinen Titel zu verteidigen. 13 Gegner wird der Ostafrikaner haben, wenn um 14 Uhr der Startschuss fällt, wobei ein Wendener Trio außer Konkurrenz auf die Strecke geht.

Musste die vom TuS Germania Fischbacherhütte ausgerichtete Veranstaltung im Vorjahr noch aufgrund starken Schneefalls aus dem Frühjahr in den Herbst verschoben werden, so ist diesmal mit prima Laufbedingungen zu rechnen. ...

