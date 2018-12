Bei der 19. Auflage des Siebengebirgsmarathons durch das Naturschutzgebiet Siebengebirge, den der Verein Tri Power Rhein-Sieg ausrichtet, war unter den Westerwälder Startern (wir berichteten) einer allen anderen voraus. Thomas Sendker aus Oberelbert trotzte den widrigen Bedingungen und der anspruchsvollen Strecke mit vielen Höhenmetern gleichermaßen erfolgreich und erreichte auf der Marathondistanz als Dritter das Ziel.

In seiner Altersklasse M 35 war er in der sehr guten Zeit von 2:54:54 Stunden sogar der Schnellste. Sendker war im Siebengebirge für das „S7 runergy“-Laufteam am Start.