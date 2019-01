Seit 2003 richtet die LLG Kevelaer den ersten offiziellen Marathon des Jahres im Bereich des DLV aus. Die Marathonis aus dem Westerwald durften am Niederrhein nicht fehlen und mussten ihre lange Anfahrt nicht bereuen. Seit Jahresbeginn gehört der Weidenhahner Norbert Hoffmann (LG Westerwald) der Altersklasse M 80 an. Dort ist er gut angekommen, denn nach bereits sechs Tagen im neuen Jahr gelang ihm eine Rheinland-Bestleistung auf. Bei seinem Klassensieg verbesserte Hoffmann mit 4:35:14 Stunden die immerhin seit dem Jahr 1979 gehaltene bisherige Marke von Josef Galia (ASV Idar-Oberstein / 4:37:55) sehr deutlich. Unter den 214 Männern im Ziel belegte er Rang 163. Schnellster Westerwälder Läufer war Michael Helmert (DJK Marienstatt), der in 3:38:32 Stunden auf Rang 46 ins Ziel einlief und sich auf Rang acht der Klasse M 50 platzieren konnte.

Sigrid Hoffmann (LG Westerwald) kam unter den 71 Frauen als Fünfte der W 50 nach 3:53:33 Stunden wieder im Sportpark an. Zeitlich verbessern konnte sich Beytullah Erbasaran (LG Westerwald) auf 3:50:00 ...

