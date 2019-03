Wer drei von vier Disziplinen in einem Mehrkampf mit dem besten Ergebnis abschließt und in der vierten das zweitbeste Resultat erzielt, der steht in der Gesamtabrechnung fast schon automatisch ganz vorne: Nils Konrad vom SC Selters hat bei der U 16-Rheinlandmeisterschaft unter dem Hallendach der Koblenzer CGM-Arena seine Altersklasse M 15 beherrscht und mit 2071 Punkten souverän den Titel gewonnen. Konrad legte mit 5,08 Metern im Weitsprung den Grundstein für seinen „Start-Ziel-Sieg“ auf dem Oberwerth. Die Führung gab er danach nicht mehr ab. 11,09 Meter im Kugelstoß bedeuteten genauso Hausrekord wie 1,60 Meter im Hochsprung. Zum Abschluss lief der 15-Jährige den 50-Meter-Sprint in 6,74 Sekunden und unterbot somit als einziger die Sieben-Sekunden-Marke. Der zweitplatzierte Artem Krämer vom VfL Waldbreitbach hatte mit 1901 Zählern bereits einen deutlichen Rückstand.

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen entwickelte sich in der M 14-Konkurrenz, in der die drei Medaillengewinner gerade einmal zehn Punkte auseinanderlagen. Dass Etienne Paasche vom TuS Hachenburg mit 2007 Zählern knapp vor Asil Tiryaki

