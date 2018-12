Der Verein Tri Power Rhein-Sieg hat bereits zum 19. Mal den Siebengebirgsmarathon durch das Naturschutzgebiet Siebengebirge ausgerichtet und bot den Ausdauerathleten Läufe über die Halbmarathon- und Marathondistanz an. Beim Halbmarathon galt es 350 Höhemeter zu überwinden, auf der Marathonstrecke waren 650 Höhenmeter zu bewältigen, ehe das Ziel in Aegidienberg erreicht wurde. Natürlich waren bei diesem Laufevent auch Westerwälder Ausdauerläufer am Start und kamen neben zwei Klassensiegen auch zu wertvollen Platzierungen.

Unter den 325 Halbmarathonläufern im Ziel erwies sich Steffen Müller (Lauftreff SC Selters) nach 1:49:53 als 14. der Senioren M 50 als bester Westerwälder Läufer, er erreichte Rang 87. Beste Läuferin ...

