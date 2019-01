Der Leichtathletikverband Rheinland (LVR) hatte insgesamt 27 Starter zur Teilnahme an den offenen NRW-Seniorenmeisterschaften in die Halle des Arena-Sportparks in Düsseldorf gemeldet. Unter anderen hatte Jens Doetsch vom SV BW Niederelbert seine Meldung abgegeben. Für ihn gab es bei den starken Teilnehmerfeldern zwei Mal Rang sechs und mit 5,04 Meter im Weitsprung wurde er mit verbesserter Weite Dritter der Klasse M 40.

Im Sprint über 60 Meter lief Doetsch in 8,51 Sekunden zu Rang sechs, über 200 Meter brachten ihm 27,38 Sekunden ebenfalls Platz sechs ein. kt

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.