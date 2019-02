Dank eines beherzten Rennens und der Tempoarbeit durch den amtierenden Hessenmeister Ouahioune Hakim von der LG Wettenberg hat sich sicherte sich Bernhard Schüßler aus Hergenroth (LC Mengerskirchen) auf der 3000-Meter-Distanz die Qualifikationsnorm für deutsche Senioren-Hallenmeisterschaft im kommenden Jahr erfüllt.

Hatte Schüßler bei der Hessenmeisterschaft in Hanau die Norm noch um eine Zehntelsekunde verpasst, so blieb die Uhr in der Herrenwaldhalle in Stadtallendorf unter der Sollzeit von elf Minuten, bei ...