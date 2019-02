Gute Platzierungen brachten Sportler Bad Kreuznacher Vereine aus Heltersberg von den rheinland-pfälzischen Crossmeisterschaften mit. Über die Distanz von 4620 Meter belegte Corinna Tentrup-Tiedje, die Vorsitzende der Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach, in 24:08 Minuten den zweiten Platz der Wertung W60. Über die gleiche Distanz erreichte ihr Vereinskollege Simon Rück nach 17:50 Minuten als Zehnter der Männerhauptklasse das Ziel. In der Frauenhauptklasse landete Jana Eisenbrandt in 21:43 Minuten auf Rang neun. Fünfter der Klasse M65 wurde in 24:06 Minuten Peter Zimmermann vom VfL Bad Kreuznach.

3080 Meter hatte der Nachwuchs zurückzulegen. Rang zwei der W15 belegte in 11:49 Minuten Meret Joeris vom MTV Bad Kreuznach. In der gleichen Klasse landete Marit Henger (LF Naheland) in ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.