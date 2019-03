Nach 27 Jahren veranstalteten die Leichtathleten des Kreises am Samstag wieder offene Kreis-Hallenmeisterschaften. Ausrichter in der Sporthalle auf der Bein in Idar-Oberstein war der TV Oberstein. Organisator Björn Hahn äußerte sich sehr zufrieden: „Mit der Veranstaltung wollten wir den Leichtathletik-Wettkampfsport in unserer Region beleben. Auf einer Sitzung des Kreisvorstandes wurde beschlossen, daraus wieder eine Kreismeisterschaft zu machen, was eine tolle Idee ist. Mit den 78 Meldungen sind wir mehr als einverstanden und hoffen auf eine Fortsetzung der Veranstaltung.“

Die Kreisvereine und einige Vereine aus der näheren Umgebung nahmen die Veranstaltung gerne an. Angeboten wurden in den Laufdisziplinen Sprint und Hürden und in technischen Disziplinen Hochsprung und Kugelstoßen. Zwei ...

Lesezeit für diesen Artikel (750 Wörter): 3 Minuten, 15 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.