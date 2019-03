Nadine Gonska aus Langenlonsheim hat bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Glasgow über 400 Meter den Einzug ins Halbfinale verpasst. Sie wurde mit 53,38 Sekunden nur Vierte ihres Vorlaufs. Um sich über die Zeit für die Vorschlussrunde zu qualifizieren, wären 53,13 Sekunden notwendig gewesen. Durchaus machbar, schließlich war sie bei der DM in Leipzig in diesem Jahr bereits 52,96 Sekunden gelaufen. „Ich bin sehr enttäuscht“, sagte die Sprinterin der MTG Mannheim, die im Endklassement Rang 19 belegte.

„Ich hätte schneller angehen müssen, aber die ersten 200 Meter sind leider momentan mein Problem. Das ärgert mich, weil hinten raus noch mehr gegangen wäre“, erklärte die 29-Jährige. Sie hatte ...

