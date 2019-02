Auch wenn der Kreistag der Leichtathleten wegen zu spät verschickter Einladungen an die Vereine ausfiel, ließen es sich die Sportler nicht nehmen, einen Rückblick auf das vergangene Jahr zu werfen. In der Turnhalle des TV Odernheim zeichnete der Förderverein „Freunde der Leichtathletik“ die Besten in den vier Altersklassen aus. Ausschlaggebend dafür waren die Platzierungen in den Bestenlisten des Verbands. Die Pokale und Urkunden überreichte Bernd Imig, der Vorsitzende des Fördervereins.

Bei den Männern setzte sich wie im Vorjahr Fabian Mayer von der TuS Kirn mit 18 Punkten klar ab. Ihm folgten Gai Nyang Tap Gatpan und Johann von Buch von ...

Lesezeit für diesen Artikel (364 Wörter): 1 Minute, 34 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.