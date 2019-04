Stephan König aus Rodder hat bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften der Senioren im polnischen Torun (Thorn) unter 44 Konkurrenten den achten Rang der Altersklasse 50 im Mehrkampf erreicht.

Der wird in der Halle ausschließlich als Fünfkampf betrieben. Der 50-jährige Sport- und Musiklehrer an der Hocheifel-Realschule Adenau brachte es dabei auf 3402 Punkte. Es begann für ihn bereits am ...