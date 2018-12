Silvestertraditionen gibt es viele. Eine davon kommt sportlich daher: der Silvesterlauf in Wehr. In diesem Jahr laden die Lauffreunde Brohltal für Montag, 31. Dezember, zum 39. Mal zu ihrem sportlichen Jahresausklang. Es ist die zweite Auflage in neuem Gewand. Im vergangenen Jahr hatte sich Cheforganisator Lars Bersheim angesichts des zu groß gewordenen Aufwandes dazu entschlossen, erstmals keine Zeitnahme mehr vorzunehmen. Im Start- und Zielbereich hing aber eine große Uhr, auf der jeder seine gelaufene Zeit erkennen konnte. Und so soll es auch in diesem Jahr sein. Es gibt keine Zeitnahme, keine Wertung, aber auch keine Anmeldung und auch kein Startgeld, wobei aber Spenden willkommen sind.

Dazu steht ein Sparschwein im Zielbereich bereit. Der befindet sich wieder an der Kellerei in Wehr. Nachdem vor zwei Jahren noch rund 430 Aktive zu Wettkampfbedingungen an den Start gegangen ...

