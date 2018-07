Das waren keine guten Nachrichten am Samstagmorgen, dem Tag der Finalläufe über 200 Meter und 4 x 100 Meter bei der U 20-Weltmeisterschaft der Leichtathleten im finnischen Tampere. „Wir waren alle schockiert“, schildert Sophia Junk den Gemütszustand im deutschen Staffelteam. Aufgrund „leichter muskulärer Probleme“ sollte Keshia Beverly Kwadwo vom TV Wattenscheid, die schnellste deutsche Sprinterin über 100 Meter, nicht im Staffelfinale eingesetzt, sondern im Hinblick auf die Heim-EM in Berlin geschont werden. „Wir hätten sie gebraucht“, so Junk. „Dachte ich!“ Aber auch ohne Kwadwo liefen Junk, Viktoria Dönicke, Corinna Schwab und Denise Uphoff zu WM-Gold. „Wir haben das als Team geschafft“, betont die Sprinterin der LG Rhein-Wied, die eine Stunde zuvor im Endlauf über 200 Meter in 23,55 Sekunden zudem Platz fünf erreicht hatte.

Die WM begann für Sophia Junk mit einem relativ entspannten Vorlauf über 200 Meter. In einem kontrollierten Rennen war sie nach 23,43 Sekunden im Ziel und qualifizierte sich souverän für ...

Lesezeit für diesen Artikel (501 Wörter): 2 Minuten, 10 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.